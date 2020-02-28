РИАМО - 28 фев. Пожарные оказали помощь московской пенсионерке, которая упала и пролежала в своей квартире три дня без воды и еды, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На пункт связи 204-го пожарно-спасательного отряда поступила заявка о том, что в одном из домов на улице Бульвар Яна Райниса доносятся крики о помощи. На место происшествия прибыли пожарные: Даниэль Давыдов, Николай Груздинский, Максим Кузьмичев, Владимир Богданов.

«С помощью аварийно-спасательного инструмента в присутствии сотрудников полиции они вскрыли дверь квартиры, которая была закрыта на щеколду изнутри. За дверью пожарные обнаружили пожилую женщину, лежащую на полу»,- сказал собеседник агентства.

Пенсионерка пояснила, что самостоятельно двигаться не может. Пожарные оказали первую помощь женщине и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.