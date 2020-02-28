РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Команда школы №52 подмосковных Люберец победила в военно-патриотической игре «Кубок мужества», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу в «Парке сказок» городского округа Люберцы прошла военно-патриотическая игра «Кубок мужества», в игре участвовали более 120 юных люберчан из 10 школ округа. Перед началом игры ребята прошли инструктаж и сдали зачет. Их ожидало участие в 10 этапах: сборка и разборка автомата, метание гранаты в цель, самооборона, тактический бой, армейский биатлон и другие. На площадке также работала полевая кухня.

«Участники военно-патриотических клубов, движения «Юнармия» и просто школьники, любящие спорт и военное дело, состязались сегодня в метании гранаты, стрельбе из винтовки, медицинской и строевой подготовке и в других этапах программы. Воспитать в школьниках патриотический дух и обучить их азам военной подготовки остается основной целью игры», – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Игра завершилась со следующими результатами: первое место завоевала команда школы №52, второе место – гимназия №20, а третье место досталось гимназии №18.

«Кубок мужества» стал промежуточным этапом масштабной военно-патриотической программы «К защите Отечества готов». Он рассчитан на учащихся 6-8-х классов. Первым этапом были осенние мероприятия для школьников 1-4-х классов, а завершит программу весенняя «Зарница» с участием старшеклассников.