РИАМО - 28 фев. Многокилометровые дорожные заторы образовались на московских дорогах в пятничный час пик, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего загружены Садовое и Третье транспортное кольца. Стоит юго-запад, юго-восток и северо-запад МКАД.

Скопились автомобили на Волоколамском, Ленинградском, Ленинском проспектах. Сложная дорожная ситуация наблюдается на Валовой, Большой Никитской улицах, Смоленском бульваре.

По прогнозу сервиса, в 19:00 загруженность движения снизится до семи баллов, а в 20:00 - до пяти баллов.