РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске мужчина вырвал серьги из ушей пенсионерки и скрылся, его нападение попало на видео, мужчину разыскивает полиция, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница правоохранительных органов.

На записи с камер видеонаблюдения в подъезде видно, что 18 февраля около 16:25 на улице Кирова у дома №40 в Подольске неизвестный мужчина вырвал серьги из ушей пожилой женщины, а затем скрылся захватив с собой и ее сумку.

«По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и розыск лица, совершившего данное преступление», – сказала сотрудница.

По словам свидетелей, пострадавшей 93 года. В тот же день она обратилась в травмпункт с разорванными ушными раковинами и травмой руки.