РИАМО - 28 фев. Минпромторг России расширил список машин, которые облагаются налогом на роскошь, включив туда автомобили Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, стоившие больше 3 миллионов рублей, сообщает Газета.ru.

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 миллионов рублей – 632 штуки», — говорится в материале.

В список также попали 484 машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, 100 автомобилей – от 10 до 15 миллионов, и 82 штуки – более 15 миллионов рублей.

Цену автомобиля устанавливают согласно сведениям, которые производитель отсылает в Минпромторг РФ. Стоимость, которая указывается в договоре купли-продажи, не учитывают.

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