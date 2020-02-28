РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Более 3 тысяч блинов бесплатно раздадут на празднике Масленицы в Балашихе 1 марта, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Интерактивная программа, посвященная проводам Масленицы, пройдет на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» с участием аниматоров и артистов.

«Там проведут мастер-классы по лепке пельменей, готовке блинов и различных начинок к ним. На празднике жителям Балашихи бесплатно раздадут более 3 тысяч блинов. Традиционно сожгут чучело Масленицы и угостят чаем из самовара», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом №2.