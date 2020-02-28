РИАМО - 28 фев. Самую большую месячную зарплату получают директора филиалов в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эксперты проанализировали заработок директоров филиалов в 70 городах страны. Самая высокая зарплата у специалистов в Москве, они получают 210 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Директор филиала в Санкт-Петербурге получает 193 тысячи рублей ежемесячно.

В Ленинградской области директор получит 164 тысячи рублей в месяц, а во Владивостоке – 179 тысяч рублей, меньше всего в Казани – 139 тысяч рублей.

Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область также лидируют и по зарплатам программного архитектора.