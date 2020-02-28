РИАМО - 28 фев. Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашевич рассказал, что при коронавирусе, в отличие от ОРВИ, нет высокой температуры, сообщает Nation News.

«По словам вирусолога, при ОРВИ человек первые дни испытывает недомогание, которое может сопровождаться повышением температуры до 39 градусов», - говорится в статье.

При пневмонии есть слабость, но температура может быть нормальной или не выше 37,5 градусов. Основные симптомы коронавируса – насморк, боль в горле и кашель. Это совпадает с признаками ОРВИ.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 83 тысяч человек. Порядка 2,8 тысячи пациентов скончались, свыше 36 тысяч человек вылечились.