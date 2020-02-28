РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Полицейские Подольска задержали ранее судимого жителя Подольска по подозрению в краже велосипеда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный похитил ее велосипед на лестничной клетке дома на улице Юбилейной. Общая сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 30-летнего подольчанина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.