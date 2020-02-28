РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили 50 ветеранам поселка Томилино городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Торжественная церемония прошла накануне в гимназии №18 поселка Томилино.

«Ветеранов тепло встретили юнармейцы гимназии, проводили их в зал. Также для пожилых людей организовали концертную программу и праздничное чаепитие», – сказал Ружицкий.

Песни военных лет и танцевальные номера были подготовлены для ветеранов творческими коллективами Центра культуры и семейного досуга «Томилино».