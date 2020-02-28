РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Ученики детской архитектурно-художественной школы «Архимед» городского округа Мытищи отметили Масленицу, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Веселая Масленица пришла 27 февраля к ученикам детской архитектурно-художественной школы «Архимед». Ребят ждали танцы, веселые конкурсы и викторины под зажигательную русскую народную музыку. Развлекали учащихся скоморохи, которые рассказали о традициях Масленицы и создали атмосферу настоящего праздника», – говорится в сообщении.

К этому дню ребята готовились особенно: создали художественные работы с изображением русских гуляний. В завершение праздника ребят ждал праздничный стол с блинами, баранками, сладостями и чаем.

Как провести зиму в Подмосковье>>