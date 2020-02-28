РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 фев. В библиотечном центре «Южный» Балашихи отметили 95-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Магеррама Каграманова, учащиеся школы №22 вручили памятный подарок юбиляру и узнали о его героическом пути, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В годы войны Магеррам Каграманов был разведчиком, награжден орденом Отечественной войны I степени. Среди множества наград – медаль «За отвагу», врученная лично маршалом Георгием Жуковым со словами: «Все теперь зависит от вас, а после войны все будет для вас». После военных событий фронтовик 45 лет добросовестно трудился на станции Балашиха», – говорится в сообщении.

Взрослые и дети услышали от ветерана о его героическом боевом пути. Учащиеся 2«Г» класса школы №22 преподнесли почетному гостю библиотеки памятный подарок и праздничную концертную программу.

Завершилось торжество дружеским общением с семьей ветерана за чайным столом.