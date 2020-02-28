РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Врачам городской клинической больницы Мытищ рассказали про ведение беременных с гестационным сахарным диабетом, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

27 февраля в перинатальном центре МГКБ состоялась лекция «Ведение беременных с гестационным сахарным диабетом в рамках нового клинического протокола».

«Докладчик – ведущий научный сотрудник акушерского физиологического отделения ГБУЗ МО «Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии» Вера Гурьева. Ведущий специалист рассказала коллегам о новых методах ведения беременности таких пациенток, дала рекомендации, в том числе по УЗИ-диагностике и физических нагрузках, которые необходимо соблюдать», – говорится в сообщении.

В лекции приняли участие врачи женских консультаций, перинатального центра, гинекологи и эндокринологи городского округа Мытищи.