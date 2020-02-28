РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Пациенты детского неврологического отделения городской клинической больницы Мытищ на мастер-классе сделали открытки к 8 Марта, сообщается на сайте администрации городского округа.

В детском неврологическом отделении Мытищинской больницы 27 февраля прошел мастер-класс «Подари радость маме, бабушке, сестре». Пациенты отделения – дошкольники и подростки, они вместе с мамами сделали своими руками открытки к Международному женскому дню.

«Дети сделали открытки своими руками. Специалист научила каждого работать в технике изонить – это техника вышивания на твердой основе. Особенность этого направления – необычные переплетения и узоры, которые получаются в результате натягивания нитей. Дети старались, результат их порадовал», – сказала заведующая детским неврологическим отделением Марина Шведова.

Она отметила, что это рукоделие безусловно положительно влияет на самочувствие и выздоровление пациентов. Это и эмоции, и развитие мелкой моторики. Совместно с различными детскими центрами планируется и дальше проводить мастер-классы и интересные лекции для пациентов МГКБ.