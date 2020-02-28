РИАМО - 28 фев. Столичный департамент образования и науки запретил проводить в школах массовые и выездные мероприятия в связи с усилением контроля за ОРВИ и гриппом, соответствующий приказ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В учебных заведениях необходимо обеспечить регулярный мониторинг состояния здоровья школьников в течение дня с измерением температуры. В случае выявления у детей признаков заболевания и повышенной температуры руководителям предписано направлять их домой, после чего незамедлительно направлять информацию о заболевании детей в обслуживающую поликлинику.

«На период осложнения эпидемиологической ситуации отменить: занятия в бассейнах, в том числе организованные на платной основе, выездные и массовые мероприятия», – говорится в приказе.

Кроме того, отменяется обучение с использованием кабинетной системы. Уроки по разным предметам будут проходить в одном классе.

Руководителям учебных заведений также поручили обеспечить все учреждения оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха и масками.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 83 тысяч человек. Порядка 2,8 тысячи пациентов скончались, свыше 36 тысяч человек вылечились.