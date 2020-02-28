РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина 29 февраля напишет экзаменационную работу в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», экзамен будут сдавать в школе №11, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В нынешнем году всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» посвящена Году памяти и славы. В мероприятии примут участие все школы Красногорска. В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут через все процедуры экзамена.

«В МБОУ СОШ №11 экзаменационную работу по истории напишут глава округа Эльмира Хаймурзина, известный спортсмен и депутат совета депутатов Красногорска Джефф Монсон, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, Миссис Россия-2018 Анна Телегина, президент союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин, депутат Мособлдумы VI созыва Галина Уткина и другие», – говорится в сообщении.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2020 году пройдет в четвертый раз. Основная цель – помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.