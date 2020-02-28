РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Полицейские Подольска задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в краже ювелирных украшений, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестная похитила ее ювелирные украшения в служебном помещении ресторана быстрого обслуживания на улице Ленинградская. Общая сумма материального ущерба составила более 32 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 17-летнюю подольчанку. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.