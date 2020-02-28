РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 фев. В подмосковном Королеве в течение месяца разработают варианты нового маршрута в микрорайон Первомайский, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве прошел круглый стол по проблеме транспортной доступности микрорайона Первомайский. В работе приняли участие начальник отдела дорог и транспорта администрации Королева Станислав Каптилкин, депутат совета депутатов Александр Раевский, начальник управления по работе с микрорайонами, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ МО «Королевская городская больница», члены общественной палаты, активные жители микрорайона Первомайский.

«Подводя итоги, участники решили поручить начальнику отдела дорог и транспорта, с учетом всех обращений и предложений присутствовавших на заседании жителей микрорайона Первомайский, в течении месяца проработать вопрос по открытию нового социального маршрута или изменению схемы существующих социальных маршрутов городского пассажирского транспорта, которые должны удовлетворить потребности жителей микрорайона в качестве транспортного обслуживания», – сказала Корнеева.

Также обсуждали вопрос организации транспортного обслуживания населения между микрорайонами Первомайский и Юбилейный, анализируя текущее состояние, выявляли проблемы, определяли пути их решения. Особое внимание уделялось транспортной доступности объектов социальной сферы, здравоохранения и других для жителей микрорайона Первомайский, в том числе для инвалидов, людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.