РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Универсальная ярмарка пройдет в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска со 2 по 8 марта, она соберет представителей разных регионов РФ, сообщается на сайте администрации округа.

«В микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, 10, предприниматели из разных регионов России представят продукты питания, товары повседневного спроса, легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности, декор и многое другое», - говорится в сообщении.

Организатор ярмарки – ООО «Либра». Ярмарка проводится на основании постановления администрации городского округа Подольск № 167-п от 27 февраля 2020 года. Выставки-ярмарки организуются в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.