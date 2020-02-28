РИАМО - 28 фев. Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые похищали сбережения умерших москвичей и присваивали их квартиры по поддельным документам, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники имели базы данных абонентов одного из сотовых операторов, и осуществляли неправомерный перевыпуск SIM-карт. После этого под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали находящиеся на счетах деньги. Например, только с одного из счетов было похищено около 2 миллионов рублей.

«Организатором группы являлся бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет. Он разработал еще одну схему незаконного обогащения, суть которой заключалась в присвоении недвижимости состоятельных граждан, не имевших наследников», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца московской квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники группы оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и через суд приобретали права на недвижимость и банковские счета, выдавая себя за наследников.

«Точное количество квартир и размер денежных средств, присвоенных аферистами, в настоящий момент устанавливается. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», – добавила Волк.

Она добавила, что при задержании подозреваемые пытались уничтожить документы и мобильные телефоны. Четверых мужчин поместили под стражу, двоих отпустили под подписку о невыезде.

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