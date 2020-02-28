РИАМО - 28 фев. За четыре месяца работы единого контактного центра государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области обработано порядка 1,5 тысячи обращений, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Центр работает с 1 ноября 2019 года. Операторам можно задать любые вопросы, касающиеся деятельности государственной ветеринарной службы региона. С ноября по февраль в контакт-центр поступило 1396 обращений граждан», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Телефон единого контактного центра государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области: 8 (495) 668-01-25.