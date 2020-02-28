РИАМО - 28 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на северо-западе столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Тело пострадавшей было обнаружено ранее в посуточно сдаваемой квартире в доме на Химкинском бульваре. 37-летняя женщина погибла в результате ножевых ранений.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего»,- отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».