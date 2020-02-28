РИАМО - 28 фев. В Москве задержанному мужчине предъявили обвинения в совершения действий сексуального характера в отношении малолетних детей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«По данным следствия, 27 февраля мужчина на западе Москвы совершил действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних детей», – сказала Иванова.

Мужчина задержан, ему предъявили обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать перед районным судом о заключении обвиняемого под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.