РИАМО - 28 фев. В выходные дни в марте участок Москва-Каланчевская – Курский вокзал будет закрыт для движения поездов из-за модернизации путей для Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В выходные дни (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта), с 9:40 до 13:40 участок Москва-Каланчевская – Курский вокзал будет закрыт для движения поездов. Технологические «окна» необходимы для проведения комплекса сложных работ в рамках реализации проекта МЦД», – говорится в сообщении.

Во время «окон» изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2. На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно.

На Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва – Каланчевская – отправление поездов только в сторону области.

Изменение расписания связано с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры. Это необходимо для дальнейшей реализации проекта МЦД, включая МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский», маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь.

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