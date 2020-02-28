РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Ежегодные Жуковские чтения состоялись в пятницу в гимназии №1 Люберец, в них приняли участие около 40 учащихся школ городского округа, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«12-й год подряд в гимназии №1 проходят традиционные Жуковские чтения, во время которых школьники защищают проекты на тему Великой Отечественной войны, делятся со сверстниками интересными историческими фактами. Это полноценная проектно-исследовательская работа школьников. В целом такие мероприятия способствуют развитию у детей интереса к истории, патриотическому воспитанию», - сказал Ружицкий.

В этот раз Жуковские чтения собрали учащихся 8-11 классов из 16 школ городского округа. Ребята выступали на тематических круглых столах - в этом году их было пять. Это изучение материала о военных операциях и боевых действиях в годы войны, о подвиге тружеников тыла, партизан, ополченцев, о работе школьных музеев и так далее.

Для всех участников подготовлены памятные подарки и сертификаты. 12-е Жуковские чтения проходят под лозунгом «Помним! Гордимся! Наследуем!».