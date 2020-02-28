РИАМО - 28 фев. Премьера спектакля «Сердце матери» по мотивам пьесы Карела Чапека состоится 4 и 5 марта на сцене Московского Губернского театра, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Спектакль Московского Губернского театра предлагает взглянуть на мир глазами матерей. В самые непростые времена, когда кажется, что рушится весь мир, и брат идет на брата, мать пытается уберечь семью и уберечь своих сыновей», – говорится в сообщении.

Драма «Мать» стала итогом творчества писателя Карела Чапек. Он написал ее в 1938 году, когда Чехия, как и вся Европа, находилась в отчаянном положении: она боролась с внутренними и внешними проблемами, в то время как набирал силу Третий рейх.

Пацифистский и антифашистский месседж произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи, когда весь мир оказывался на грани мировой войны. Но, как это часто бывает с произведениями искусства, пьеса гораздо сложнее и глубже, чем ее самый «верхний» актуальный слой, и позволяет множество трактовок.

В спектакле Московского Губернского театра на первый план выходит противостояние двух миропониманий – мужского и женского, разрушающего и созидающего начала.

«Мне бы хотелось, чтобы через спектакль люди ответили для себя на свои вопросы. Как сделать так, чтобы был мир, чтобы люди могли общаться друг с другом, как остановить стремление нашего мира к самоуничтожению? Но, безусловно, мне хочется сохранить надежду на свет в конце, на то, что все придет к гармонии, что мы можем все изменить», – сказала режиссер спектакля Анна Горушкина.

Как в свою очередь добавил худрук театра Сергей Безруков, пьеса Карела Чапека – именно тот материал, который даст возможность театру очень эмоционально и без излишнего пафоса высказаться не только на тему юбилея Победы, но и 75-летия окончания Второй мировой войны.

Главные роли в спектакле исполнят: Елена Доронина, Григорий Фирсов, Александр Фролов, Евгений Гомоной, Михаил Шилов, Алексей Веретин, Андрей Щеткин и другие.

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