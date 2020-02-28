РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) 28 фев. Жительница Люберец Вероника Кожухова стала лауреатом третьей степени в областной выставке-конкурсе «Учитель и ученик. Преемственность поколений» в номинации «Станковая живопись», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс проходил с 29 января по 26 февраля в Химках. В нем приняли участие представители 33 образовательных учреждений из разных городов Подмосковья.

«Поздравляем юную люберчанку и ее преподавателя Наталью Тришину! Вероника – ученица детской школы искусств №5 городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.