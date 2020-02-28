РИАМО - 28 фев. В Москве на Машкинском шоссе строящийся ледовый каток площадью около 10 тысяч квадратных метров оформят в красно-серой цветовой гамме, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Ледовый каток «Сталкер» будет многофункциональной площадкой, приспособленной для фигурного катания, хоккея, хореографических занятий и командных игр. Фасады облицуют металлическими панелями в красно-серых цветах», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в спорткомплексе расположатся две ледовые арены: 28 на 60 метров и 28 на 56 метров, а также два зала – атлетической и внеледовой подготовки. На базе катка планируют сделать школу, где будут обучать игре в хоккей и фигурному катанию.

К комплексе также предусмотрен магазин спортивных товаров, медицинский блок, музейно-выставочное пространство, помещения для тренеров, раздевалки и административно-бытовые зоны. С центрального входа посетители будут попадать в холл, где расположится гардеробная, пост охраны и ресепшн.

Территорию, которая прилегает к зданию, благоустроят, также планируется сделать две открытые парковки на 50 машино-мест каждая. Каток построят по адресу: Машкинское шоссе, дом 23. Ранее проект согласовала Москомархитектура.