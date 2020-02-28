РИАМО - 28 фев. Выдано разрешение на строительство административно-делового центра в Красносельском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок объекта. На каждой стадии строительства к проверкам будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании будет 6 этажей, мансарда и два подземных этажа. Общая площадь здания — 12,5 тысяч квадратных метров.

На первом этаже здания сделают вестибюль, рецепцию, лифтовые холлы, выделят зоны для коммерческих функций. Со второго по пятый этаж будут офисные помещения, на шестом — предусмотрен конференц-зал и переговорная. Во все помещения делового центра смогут попасть маломобильные группы населения.

Фасадное решение в виде стеклянных витражей удачно вписывается в существующую архитектуру, не перегружая зрительно улицу сплошными стенами

Здание будет располагаться рядом метро «Красные ворота». Вход со стороны Садовой-Спасской улице, там же обустроят и заезд на парковку.