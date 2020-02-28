РИАМО - 28 фев. Одноголовые хризантемы, зараженные цветочным трипсом, едва не ввезли в Москву из Кении, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областях.

Карантинные растения обнаружили еще 9 февраля на фитосанитарном контрольном «ОСТ-Терминал», расположенном в Подмосковье. Заболевание обнаружили при досмотре срезов цветов.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами. Зараженные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством России»,- говорится в сообщении ведомства.

Западный или калифорнийский цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.