РИАМО(БАЛАШИХА) - 28 фев. Методикой по обучению детей с аутизмом поделились педагоги инклюзивного образования Балашихи на региональном семинаре, который впервые провели в школе № 28 в микрорайоне Кучино, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 2018 года в учреждении появился проект «Ресурсный класс», как одна из моделей инклюзивного образования. Его реализует благотворительный фонд «Шаг в инклюзию» при поддержке министерства образования Московской области и администрации Балашихи.

«В общеобразовательных школах не знают, как работать с детьми с ментальными нарушениями и как создавать для них программы. Мы стараемся консультировать онлайн и по телефону, но охватить всю область мы не можем. Поэтому наши педагоги подготовили видеозаписи своих занятий и рассказали на семинаре о своем опыте», - сказала руководитель благотворительного фонда «Шаг в инклюзию», член Общественной палаты Московской области Анна Сергеева.

Также в рамках семинара специалист по социальной адаптации детей с аутизмом, волонтер фонда «Шаг в инклюзию» Галина Бондаревская поделилась опытом проведения занятий по математике. Поведенческий психолог Андрей Гороновский рассказал о разработанной виртуальной базе для ресурсного класса.

«Все практики в анализе поведения открыты — просто ими нужно делиться. Теперь они есть в «облаке» (интернет-хранилище данных – ред.) ресурсного класса. Отсканировав QR-коды, педагог переходит по ссылке к видео, посвященному конкретной проблеме, связанной с поведением ребенка, и получает мгновенный автоматизированный доступ к общей прикладной информации», - пояснил Гороновский.

Всего в практическом семинаре приняли участие более 100 специалистов из Балашихи и других городов Подмосковья.