РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска установили три опоры уличного освещения возле детской игровой площадки, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Для освещения детской игровой площадки по инициативе территориального отдела «Дубровицкий» в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий вблизи домов №5, 6, 7, в поселке Дубровицы, подрядная организация установила три опоры уличного освещения и шесть светильников», – сказал Боярко.

Он отметил, что повышение качества жизни людей неразрывно связано с наличием современных детских игровых площадок. Этот инфраструктурный объект служит важнейшим средством физического и социального развития детей разного возраста. Чтобы это развитие не зависело от светового дня, особенно в зимнее время, важно предусмотреть грамотную организацию искусственного освещения детских игровых площадок.