РИАМО - 28 фев. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что из-за постоянных обвинений в нечистоте использования денег культура терпит репутационные издержки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Есть скандалы, которые генерируются самой творческой средой, и, конечно, репутацию не повышают», - сказала Ямпольская.

Из-за таких обвинений деятели культуры «стали едва ли не главными нарушителями финансовой дисциплины в стране», добавила парламентарий.

Глава комитета считает, что в этом есть проколы в современной информационной политике.

Ямпольская предложила не втягивать население в распри между медийными лицами и творческими людьми.