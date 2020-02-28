РИАМО - 28 фев. Выставка работ московской художницы Дарьи Нечаевой, выполненных в черно-белых тонах открылась в музейно-выставочном центре Реутова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.



«Сегодня в реутовском музейно-выставочном центре состоялось открытие выставки художницы Дарьи Нечаевой. Представленные на выставке работы, выполненные в уникальном авторском стиле, привлекают внимание необычным сочетанием черного и белого цветов, представляя при этом знакомые изображения известных людей: Чехова, Толстого и других. Есть здесь и картины, навеянные цитатами из различных литературных произведений», - отмечается в материале.



По словам искусствоведов, автор работ зарекомендовала себя и как портретист, следующий классическим канонам живописи маслом, и как художник, умеющий профессионально и самобытно писать натюрморты. Ей удалось создать свой неповторимый авторский стиль, совместить акварель и графику – легкость и воздушность с четкостью и конкретностью.



Уточняется, что основная техника, в которой работает художник называется монотипия, что означает единственный отпечаток.



«Я использую обычную акварель, сочетание черного и белого цветов, использую тушь. Я наношу краску, акварель или гуашь на листы, делаю отпечатки на другой лист. Они единственные и уникальные, даже я не могу их повторить. На одну работу может уйти до 50–100 листов, чтобы получилось то, что я хочу. Некоторые картины получаются случайно, другие я придумываю и добиваюсь того отпечатка, который меня устроит, и работаю с ним дальше», - приводятся в сообщении слова Дарьи Нечаевой.



Выставка работает с 10:00 до 18:00 ежедневно до 7 марта по адресу: Московская область, город Реутов, улица Победы, дом 2.