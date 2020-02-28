РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Бесплатные автобусы до музея-усадьбы «Архангельское» пустят в подмосковном Красногорске в ближайшие выходные, 29 февраля и 1 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В эти дни на территории государственного музея-усадьбы «Архангельское» состоится празднование главной масленицы Подмосковья — «Солнечная Масленица». Гостей праздника ждут театральные постановки, мастер-классы для детей и взрослых, выступления музыкальных коллективов и ярмарка подмосковных товаров.

«Для удобства жителей до музея-усадьбы в дни праздника будет курсировать бесплатный автобус по маршруту: площадь перед администрацией – железнодорожная станция Красногорская - музей-усадьба «Архангельское»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 февраля и 1 марта автобусы на Масленицу от станции Красногорская отправятся в 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 и 18:15.

От музея-усадьбы до площади у администрации можно будет доехать также каждый час с 12:00 до 19:00.

«Кроме того, транспортное обслуживание будет осуществляться на основе регулярных перевозок автобусов рейсов №41 «Красногорск (станция МЦД Павшино) - Николо-Урюпино» и №49 «Красногорск (станция МЦД Павшино) – поселок Истра». Также до ГМУ «Архангельское» можно доехать на автобусах маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам №824 «Красногорск (микрорайон Чернево) - Захарково», - заключается в материале.

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