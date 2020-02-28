РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске на Доме культуры имени Лепсе установят мемориальную доску деятелю культуры и участнику Великой Отечественной войны Петру Солнцеву, также его имя присвоят скверу рядом, сообщается на сайте администрации округа.

«Мемориальную доску Петру Солнцеву установят на здании Дома культуры имени Лепсе на Революционном проспекте, 27/16. Также присвоят его имя скверу в границах улицы Рабочей и Ревпроспекта», - говорится в сообщении.

С 1939 по 1946 год Солнцев служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Он был участником Великой Отечественной войны, награжден медалью «За Победу над Японией» и медалью «За боевые заслуги».

Солнцев внес большой вклад в развитие культуры города. Он возглавлял отдел культуры исполкома Подольского городского совета народных депутатов с 1966 по 1982 год. Всю свою жизнь посвятил искусству и культуре. Занимался актерством, концертной, лекционной и организаторской работой. В 1955 – 1965 годах руководил драматическим коллективом в Доме культуры имени Лепсе, был художественным руководителем этого ДК. С 1966 по 1982 год являлся заведующим отделом культуры исполкома Подольского городского Совета народных депутатов.

При его непосредственном участии сформирована сеть учреждений культуры, централизованная библиотечная система, созданы музыкальная и художественная школы, краеведческий музей, выставочный зал и другие учреждения культуры.