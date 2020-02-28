РИАМО - 28 фев. В одной из школ Зеленограда умерла ученица, следователи инициировали доследственную проверку, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо, и впоследствии скончалась», – сказала Иванова.

На месте происшествия проводится осмотр. Следователи опрашивают сотрудников учебного заведения. Принимаются все меры для установления обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила собеседник агентства.