РИАМО - 28 фев. В одной из школ Зеленограда умерла ученица, следователи инициировали доследственную проверку, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.
«По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо, и впоследствии скончалась», – сказала Иванова.
На месте происшествия проводится осмотр. Следователи опрашивают сотрудников учебного заведения. Принимаются все меры для установления обстоятельств случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила собеседник агентства.
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