РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Главу городского округа Мытищи Виктора Азарова наградили грамотой министерства обороны РФ, сообщается на сайте администрации горокруга.

В пятницу на оперативном совещании в администрации состоялось награждение Азарова.

«Руководителю муниципалитета вручили почетную грамоту министерства обороны РФ «За оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Виктор Азаров с весны 2007 года стал исполняющим обязанности главы городского округа Мытищи после избрания прежнего главы округа Александра Мурашова депутатом Мособлдумы. 16 сентября 2007 года Азаров на альтернативных выборах был избран главой Мытищ, а в октябре 2012 года он был переизбран на свой пост, набрав 79,8% голосов избирателей.