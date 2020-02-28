РИАМО - 28 фев. В рамках «Московской Масленицы» пройдет карнавал с участием более 150 ряженых, и гостям раздадут более 1,5 тысяч масок для участия в праздничном шествии, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«На заключительных выходных фестиваля гостей ждут веселые масленичные спектакли, карнавальные шествия с участием реконструкторов из России, Италии и Венгрии, концерты группы «Фабрика», Юты, Аниты Цой, Игоря Саруханова, Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы», – говорится в сообщении.

На Манежной площади, площади Революции и пространстве между ними 29 февраля пройдут выступления ряженых, которые приехали на «Московскую Масленицу» из Италии и Венгрии. Самое яркое представление дня – карнавальное шествие с танцами и играми, которое начнется в 15:00.

Также для гостей фестиваля подготовили 1,5 тысячи разноцветных бумажных масок. Маску на память о празднике можно выбрать в «Доме масок» на переходе от Манежной площади к площади Революции 29 февраля и 1 марта. Пришедшие смогут ей воспользоваться, присоединившись к карнавальным шествиям.

Первого марта в 13:00 на центральных площадках откроется большой «Фестиваль всея Окруты», в рамках которого пройдет уличное представления с участием российских реконструкторов в образах масленичных персонажей, в 15:00 - карнавал в итальянском стиле: ряженые-«исохадорес» и «мамутонес» познакомят со старинными обычаями и продемонстрируют уникальные костюмы.

Финальное, самое грандиозное шествие начнется в 17:00, в нем поучаствуют более 150 реконструкторов из России, Италии, Венгрии и все желающие гости «Московской Масленицы».

Кроме того, 29 февраля на площади Юности в Зеленограде с 14:00 до 18:00 пройдет большой праздничный концерт, где выступят Юта, Анита Цой, группа «Фабрика», Инна Маликова и «Новые Самоцветы», Родион Газманов, Марк Тишман, Игорь Саруханов, Наталья Сенчукова и другие исполнители.

Первого марта гостей ждет необычное кулинарное шоу на Манежной площади. С 14:00 до 17:00 в шале «Хлебный дом» печь блины и общаться с посетителями фестиваля будут звездные гости «Дорожного радио» - продюсер Иосиф Пригожин, актриса Елена Воробей и певец Денис Майданов.