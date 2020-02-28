РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. С октября прошлого года свыше 100 пар прошли тренинги по партнерским родам в женской консультации первой городской больницы Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Уже более 100 пар посетили тренинг по партнерским родам, который проводится в женской консультации Красногорской горбольницы №1 с октября прошлого года с периодичностью два раза в месяц», – говорится в сообщении.

На занятиях специалисты рассказывают, как мужчина может помочь своей партнерше во время родов. Учат приемам обезболивающего массажа, поддержке и взаимодействию в родах.

«После пройденных занятий практически все приходили на совместные роды в акушерское отделение Красногорской городской больницы №1», – отмечается в материале.

Очередной тренинг состоится 29 февраля. Занятие для пар, которые задумываются о совместных родах, проведет психолог акушерского отделения Мария Малышева. На тренинге будет много практики с применением фитбола, стула для вертикальных родов, массажных роликов и другого инвентаря.

«Занятие проводится бесплатно для всех желающих, вход свободный. Приходите в удобной свободной одежде и, если не хотите заниматься в носках, приносите сменную обувь», – добавляется в сообщении.

Место проведения: Красногорск, улица Карбышева, дом 2А, зал ЛФК (1 этаж). Начало в 11:30.