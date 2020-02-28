РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. В рамках подготовки к пожароопасному периоду на территории Щелкова началась опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, создание пожарных пирсов на водоемах, установка запрещающих разведение огня знаков, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В нынешнем году на территории Подмосковья пожароопасный сезон объявлен с 10 апреля.

«Восстановлены все (предупредительные – ред.) аншлаги на въездах в лес. Установлены информационные щиты с указанием телефона «112» и санкции за нарушение правил безопасности. Приведены в порядок знаки обозначения пожарных водоемов. Разработан и согласован план предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период возникновения природных пожаров на территории городского округа Щелково», – говорится в сообщении.

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Щелкова располагает необходимой для ликвидации очагов пожара техникой: противопожарный модуль УПМ-300, мотопомпа на легковом прицепе, 17 комплектов спецодежды, 10 бензопил, 15 автомобильных и 15 портативных радиостанций.

Кроме этого, Щелковский учебно-опытный лесхоз проводит противопожарное обустройство лесных массивов, в том числе прочищает и создает новые минерализованные полосы и квартальные просеки.