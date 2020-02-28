РИАМО - 28 фев. Установку и настройку самого большого органа в Москве завершили в концертном зале «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги выполненных работ по установке и интонировке Большого концертного органа МКЗ «Зарядье».

«Мы ставим последнюю точку в истории строительства «Зарядья». Полностью смонтирован и подготовлен к работе Большой концертный орган – уникальный инструмент, подобные которому появляются раз в столетие», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что для создания органа мастерам потребовалось порядка 40 тысяч часов работы. Он является самым большим музыкальным инструментом в российской столице и одним из крупнейших органов в Европе.

Клавишно-духовой орган с 5872 трубами создали с учетом архитектурных и акустических особенностей зала.

Торжественное открытие органа состоится 29 февраля. Ожидается, что его посетит порядка 20 тысяч человек.