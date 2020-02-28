РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В Подольске трем участкам в районе деревни Матвеевское поменяли вид разрешенного использования перед тем как передать их многодетным семьям, отныне они пригодны для ведения садоводства, а вот проводить капитальное строительство там запрещено, сообщается на сайте администрации округа.

«На градостроительном совете Московской области было принято решение о переводе вида разрешенного использования трех земельных участков в районе деревни Матвеевское общей площадью около 75 гектаров. В дальнейшем эти земельные участки выделят многодетным семьям. В настоящее время планируется перевести эти земли из федеральной в муниципальную собственность на основании постановления правительства РФ», – говорится в сообщении.

Ранее у них был вид использования (СХ-3), допускающий капитальную застройку, теперь стал (СХ-2) – для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Два года понадобилось для того, чтобы убедить правительство РФ в неэффективном использовании трех земельных участков, расположенных на территории Подольска и находящихся в управлении «Дом.РФ». Это была большая работа по мониторингу, предъявлению фактов неэффективного использования земли. 5 февраля 2020 года правительство Московской области дало поручение компании «Дом.РФ» передать земельные участки в муниципальную собственность округа для последующего предоставления многодетным семьям. С компанией «Дом.РФ» уже выработан регламент дальнейших действий.