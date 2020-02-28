РИАМО – 28 фев. Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству одобрил внесение в Конституцию России поправки о возможности размещения федеральных органов власти за пределами Москвы, передает «Интерфакс».

Предполагается, что данную поправку внесут в третью главу Конституции — «Федеративное устройство».

«Так, в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», – отметил председатель думского комитета Павел Крашенинников.

Ранее глава государства Владимир Путин согласился с проведением общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ 22 апреля. В данном голосовании могут принять участие совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, или тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.