РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Более 1,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Красногорске, получат региональные выплаты в размере от 15 до 25 тысяч рублей в честь 75-летия Победы, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения министерства социального развития Московской области.

«В горокруге Красногорск все ветераны ВОВ к 75-летию Победы получат единовременную выплату. В настоящее время в нашем округе проживают 70 участников и инвалидов ВОВ, 38 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 312 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 1 110 тружеников тыла», – сказала начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

Она добавила, что участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы выплатят по 25 тысяч рублей, а вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла – по 15 тысяч рублей.

Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей участникам и инвалидам войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», семьям погибшим участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и по 50 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Всего в Подмосковье проживают более 64 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 3,5 тысяч – участники и инвалиды войны.

«В преддверии праздника Победы социальные работники вместе с волонтерами посетят каждого участника войны и вручат им памятные подарки. Дополнительно наши специалисты проверят социально-бытовые условия проживания ветеранов и окажут им всю необходимую помощь и поддержку», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.