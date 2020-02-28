РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. В пятницу в подмосковных Люберцах кадетская школа отметила свой 25-летний юбилей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Поздравить школу приехали первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева, депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, председатель общественной палаты городского округа Люберцы Петр Ульянов.

«Я хочу пожелать педагогам, ребятам и родителям здоровья. Старайтесь выполнять те задания, которые стоят перед вами. Коллективу хочется пожелать, чтобы кадетская школа вошла в первую десятку топ-100 школ Подмосковья», – сказала Назарьева.

В связи с 25-летием школы она от имени главы Люберец Владимира Ружицкого вручила коллективу и директору школы Наталье Скисовой благодарность за добросовестный труд и профессионализм в работе, большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. Также коллективу школы благодарственные письма и подарки с цветами вручили депутаты Мособлдумы.

По словам Скисовой, за 25 лет из школы выпустилось 2 822 ученика, 125 из них медалисты.