В России 1 марта отмечают День кошек. Пройди тест РИАМО к празднику всех мурчащих и определи, какой ты котик.

Вообще я сова, но для дела могу и перестроиться

Не очень хорошо. Я люблю поспать, если дадут

Мне все равно, я всегда в полудреме

Это нормально для меня, я встаю с петухами и ложусь рано

Чем меньше одежды, тем лучше

Когда вылезешь из теплой кровати, во что оденешься?

Одну из мировых столиц, а лучше сразу несколько

Я бы менял место жительства в зависимости от настроения

Если бы ты мог жить где угодно, что бы ты выбрал?

Нет в мире вещей главных и второстепенных, все едино

Что для тебя самое главное в жизни?

Ох, я постараюсь как-то выкрутиться, но не очень в себе уверен

Если вижу препятствие – разворачиваюсь и ухожу, не очень-то и хотелось

Не очень люблю препятствия, но думаю, что упорным трудом можно преодолеть любое

Я не завожу близких друзей, чтобы не разочаровываться

Постараюсь забыть и про друга, и про ситуацию

Что будешь делать, если друг предаст тебя?

На самом деле в мире нет ничего нового, все уже когда-то было

Люблю, но из-за этого часто попадаюсь на рекламные удочки

Отношусь к новинкам с любопытством и с осторожностью

Ты сильная и независимая кошка, самая дикая из всех диких зверей – и самая умная. Ты умеешь заключать выгодные сделки, сохраняя при этом свободу.

Кошка, которая гуляет сама по себе

Ты самый миролюбивый кот в мире, практически Махатма Ганди среди кошачьих. Немного инфантильный столичный интеллигент в пятом поколении.

Ты хозяйственный и бережливый кот, умный и заботливый, расчетливый и немного вредный. В погребке у тебя всегда свежее молоко, сливки и сметана.

Ты кот-философ, странноватый и загадочный. В любой непонятной ситуации просто исчезаешь, оставляя в воздухе лишь лукавую улыбку. Бытовые проблемы тебя не слишком занимают – ты пребываешь в своем особенном мире. Но это неудивительно, ведь твой дом – Страна Чудес.

Кот Бегемот

Ты – редкая мистическая зверушка, циничный и язвительный черный кот с тягой к разрушениям. Украсть чужую голову, искупаться в бассейне с коньяком, устроить пожар в ресторане – это про тебя.

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