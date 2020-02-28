Какой ты кот?
11 вопросов | Пройден 115 раз
В России 1 марта отмечают День кошек. Пройди тест РИАМО к празднику всех мурчащих и определи, какой ты котик.
Какой ты кот? (1/11)
Как ты относишься к ранним подъемам?
Это нормально для меня, я встаю с петухами и ложусь рано
Мне все равно, я всегда в полудреме
Не очень хорошо. Я люблю поспать, если дадут
Готов проснуться в любой момент
Вообще я сова, но для дела могу и перестроиться
Какой ты кот? (2/11)
Когда вылезешь из теплой кровати, во что оденешься?
Какой ты кот? (3/11)
Выбери цвет.
Какой ты кот? (4/11)
Какой твой любимый жанр в кино?
Какой ты кот? (5/11)
А что предпочитаешь пить за просмотром фильма?
Какой ты кот? (6/11)
Если бы ты мог жить где угодно, что бы ты выбрал?
Домик в деревне
Сказочную страну
Небольшой уютный городок
Я бы менял место жительства в зависимости от настроения
Одну из мировых столиц, а лучше сразу несколько
Какой ты кот? (7/11)
Выдалось свободное время, чем займешься?
Какой ты кот? (8/11)
Что для тебя самое главное в жизни?
Мир, согласие, дружба
Приключения
Свобода, равенство
Уют и домашнее тепло
Нет в мире вещей главных и второстепенных, все едино
Какой ты кот? (9/11)
Как относишься к препятствиям на твоем пути?
Люблю решать сложные задачи
Не очень люблю препятствия, но думаю, что упорным трудом можно преодолеть любое
Если вижу препятствие – разворачиваюсь и ухожу, не очень-то и хотелось
Пусть препятствия меня боятся, все расшибу с разбегу!
Ох, я постараюсь как-то выкрутиться, но не очень в себе уверен
Какой ты кот? (10/11)
Что будешь делать, если друг предаст тебя?
Какой ты кот? (11/11)
Ты любишь эксперименты, пробовать что-то новое?
Кошка, которая гуляет сама по себе
Ты сильная и независимая кошка, самая дикая из всех диких зверей – и самая умная. Ты умеешь заключать выгодные сделки, сохраняя при этом свободу.
Кот Леопольд
Ты самый миролюбивый кот в мире, практически Махатма Ганди среди кошачьих. Немного инфантильный столичный интеллигент в пятом поколении.
Кот Матроскин
Ты хозяйственный и бережливый кот, умный и заботливый, расчетливый и немного вредный. В погребке у тебя всегда свежее молоко, сливки и сметана.
Чеширский кот
Ты кот-философ, странноватый и загадочный. В любой непонятной ситуации просто исчезаешь, оставляя в воздухе лишь лукавую улыбку. Бытовые проблемы тебя не слишком занимают – ты пребываешь в своем особенном мире. Но это неудивительно, ведь твой дом – Страна Чудес.
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