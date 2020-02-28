РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Праздничная программа «Масленичное солнце» пройдет в библиотеке №20 городского округа Мытищи 29 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«На празднике в честь Масленицы сотрудники библиотеки проведут видеопрезентацию, в которой расскажут историю праздника, ответят на вопрос почему блин является символом солнца. Затем состоится чаепитие с блинами и хоровод с песнями», – сказала сотрудница МАУК «БИЦ» библиотеки №20.

Начало праздника в 15:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Веры Волошиной, дом №20. Вход свободный, телефон: 8(495)581-10-56.

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