РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. 20 подросткам в Балашихе выдали разрешение на трудоустройство в свободный от учебы период, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать подростков из Балашихи в возрасте от 14 до 16 лет смогут получить временную работу в свободный от учебы период. С согласия родителей им выдали разрешение на трудоустройство в управлении опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха», – говорится в сообщении.

В рамках законодательства несовершеннолетним гражданам разрешен только несложный и не нарушающий учебной деятельности труд. Подростки могут работать в молодежных лагерях и управляющих компаниях.

Всего в 2019 году такое разрешение получили более 350 человек. В свободное время они трудились на промышленных предприятиях Балашихи, в экологических лагерях и ухаживали за пожилыми людьми.