РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Около 120 аварийных ситуаций произошло на объектах жизнеобеспечения городского округа Мытищи в 2019 году, следует из доклада, составленного МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи».

В документе указано, что на объектах электроснабжения города произошло 77 аварийных ситуаций, на объектах холодного водоснабжения – 19 аварийных ситуаций, еще три ситуации на объектах горячего водоснабжения. Одиннадцать аварийных ситуаций зафиксировали на объектах теплоснабжения, 9 – на объектах газоснабжения.

Как следует из данных документа, в прошедшем году 24 диспетчера и оператора городского округа Мытищи прошли плановое тестирование операторов и диспетчеров системы-112 Московской области.